У Берліні тисячі людей лягли під парламентом та вимагали запровадити ембарго на російські газ, вугілля та нафту
У столиці Німеччини відбувся великий мітинг на підтримку України, учасники акції лягли на землю перед Бундестагом, щоб символічно вшанувати пам'ять загиблих у війні Росії проти України
Про це повідомляє "Суспільне".
Також зазначається, що активісти вимагали запровадити Німеччиною ембарго на російські газ, вугілля та нафту.
- Нещодавно у Берліні заарештували двох чоловіків, які насміхалися над українськими біженцями та вигукували проросійські гасла
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