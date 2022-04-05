У Берліні заарештували двох чоловіків, які насміхалися над українськими біженцями та вигукували проросійські гасла
Двоє чоловіків віком 33 та 41 років ображали поліцію та намагалася спровокувати українців на залізничному вокзалі Берліна, куди щодня прибувають тисячі біженців з України
Про це повідомляє The National.
Зазначають, що чоловіки мають російське походження. Один із них носив на піджаку знак перемоги у кольорах російського прапора. Молодшого заарештували, він перебуває під вартою в Баварії, а іншого відпустили.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Додають, що за даними поліції близько 900 людей у неділю 3 квітня взяли участь у акції на підтримку російськомовних у Німеччині та вимагали захисту від дискримінації. Кортеж складався з 450 автівок. Водія транспортного засобу з буквою "Z" на підтримку Кремля затримали.
Дозволена демонстрація викликала обурення посла України в Німеччині Андрія Мельника, який розкритикував мера Берліна та поліцію за те, що вони дозволили "ганебну" ходу в "день, коли було виявлено масові вбивства мирного населення в Бучі".
Мер Берліна Франциска Ґіффай сказала, що розуміє "злість", але наполягає на свободі зібрань.
Речник міністерства внутрішніх справ прокоментував цю ситуацію так: "Цю війну не слід імпортувати в наше суспільство і не слід вести на спинах українців чи росіян, яких багато в Німеччині".
- Нагадаємо, 4 квітня міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні.
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