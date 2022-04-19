У Білому домі анонсували запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня
Американська адміністрація розглядає варіанти нових санкцій проти РФ
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
За її словами, деякі обмежувальні заходи можуть ухвалити найближчими днями.
"Так, це можливо. Ми розглядаємо варіанти наразі, процес триває", – сказала речниця адміністрації президента США.
Окрім того, вона розповіла про результати перемовин Джо Байдена з низкою західних лідерів. За її словами, учасники діалогу зійшлися на думці про необхідність подальшої економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також у сфері безпеки.
"Вони обговорили свою дипломатичну участь і скоординовані зусилля, щоб продовжити погодження серйозних економічних заходів", – додала Псакі.
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