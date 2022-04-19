Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.



За її словами, деякі обмежувальні заходи можуть ухвалити найближчими днями.

"Так, це можливо. Ми розглядаємо варіанти наразі, процес триває", – сказала речниця адміністрації президента США.

Окрім того, вона розповіла про результати перемовин Джо Байдена з низкою західних лідерів. За її словами, учасники діалогу зійшлися на думці про необхідність подальшої економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також у сфері безпеки.

"Вони обговорили свою дипломатичну участь і скоординовані зусилля, щоб продовжити погодження серйозних економічних заходів", – додала Псакі.



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