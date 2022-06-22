У Білому домі розповіли, наскільки часто Байден спілкується із Зеленським
Президент США Джо Байден регулярно спілкується з президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.
У відповідь на запитання, чи справді Джо Байден три-чотири рази на тиждень розмовляє із Володимиром Зеленським, координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що президенти спілкуються регулярно.
"Байден розмовляє з президентом Зеленським регулярно. Не лише президент, міністерство оборони, державний департамент, держсекретар і міністр оборони розмовляють зі своїми колегами на регулярній основі", - сказав Кірбі.
Він додав, що голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі перебуває на зв'язку з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним майже щодня.
"Я навіть сказав би майже щодня — дуже багато розмов з українцями на нижчих рівнях у міноборони та держдепі", - зазначив Кірбі.
- 15 червня Байден провів розмову із Зеленським перед оголошенням про надання допомоги в безпеці в розмірі $1 млрд.
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