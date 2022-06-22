Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

У відповідь на запитання, чи справді Джо Байден три-чотири рази на тиждень розмовляє із Володимиром Зеленським, координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що президенти спілкуються регулярно.

"Байден розмовляє з президентом Зеленським регулярно. Не лише президент, міністерство оборони, державний департамент, держсекретар і міністр оборони розмовляють зі своїми колегами на регулярній основі", - сказав Кірбі.

Він додав, що голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі перебуває на зв'язку з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним майже щодня.

"Я навіть сказав би майже щодня — дуже багато розмов з українцями на нижчих рівнях у міноборони та держдепі", - зазначив Кірбі.

15 червня Байден провів розмову із Зеленським перед оголошенням про надання допомоги в безпеці в розмірі $1 млрд.

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