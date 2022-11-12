У Білому домі відреагували на звільнення Херсона

Про це повідомляє Bloomberg.

"Справді виглядає так, ніби українці щойно здобули надзвичайну перемогу, коли єдиний обласний центр, який Росія захопила в цій війні, тепер знову під українським прапором", - сказав Салліван.

Він додав, що поки у США немає підтверджень того, що РФ повністю вивела свої сили із правого берега річки Дніпро в Херсонській області.

Крім цього, Джейк Салліван відкинув припущення про тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб він продемонстрував відкритість до мирних переговорів з Москвою. Радник Джо Байдена наголосив, що Україна є стороною миру в конфлікті, а Росія є стороною війни.

За його словами, Росія могла б припинити війну, просто забравшись з України, в той час, як припинення спротиву ЗСУ означало б кінець України.

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, скільки росіяни не здатні їх утримувати.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

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