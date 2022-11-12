У Білому домі відреагували на звільнення Херсона
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав звільнення Херсона надзвичайною перемогою для України
Про це повідомляє Bloomberg.
"Справді виглядає так, ніби українці щойно здобули надзвичайну перемогу, коли єдиний обласний центр, який Росія захопила в цій війні, тепер знову під українським прапором", - сказав Салліван.
Він додав, що поки у США немає підтверджень того, що РФ повністю вивела свої сили із правого берега річки Дніпро в Херсонській області.
Крім цього, Джейк Салліван відкинув припущення про тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб він продемонстрував відкритість до мирних переговорів з Москвою. Радник Джо Байдена наголосив, що Україна є стороною миру в конфлікті, а Росія є стороною війни.
За його словами, Росія могла б припинити війну, просто забравшись з України, в той час, як припинення спротиву ЗСУ означало б кінець України.
- 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.
- Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, скільки росіяни не здатні їх утримувати.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
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