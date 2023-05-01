У Білому домі вважають, що Росія втратила під Бахмутом 100 тисяч військових за 5 місяців
Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що з цих 100 тисяч людей 20 тисяч - загиблі. Він також зазначив, що майже половина померлих - вагнерівці
Про це пише Reuters.
Кірбі пояснив, що ця цифра базується на оцінках американської розвідки.
"Росія вичерпала свої військові запаси та свої збройні сили, і лише з грудня, за нашими оцінками, РФ зазнала понад 100 000 втрат, у тому числі понад 20 000 убитих у боях, майже половина з яких були солдатами ПВК Вагнера", - сказав він.
Речник також наголосив, що хоча росіяни й досягли деяких успіхів у Бахмуті, це сталося "жахливою ціною" і що оборона України в регіоні залишається сильною.
"Спроба Росії здійснити наступ на Донбасі переважно через Бахмут провалилася. Росія не змогла захопити жодної справжньої стратегічної та значної території", - наголосив він.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин погрожує вивести своїх найманців з Бахмута через їхню вразливість до можливих контратак українських сил на Донеччині.
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