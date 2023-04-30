Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що напередодні Пригожин пригрозив вивести свої формування з Бахмута на Донеччині, якщо військове командування не надасть більше боєприпасів.

"Якщо дефіцит боєприпасів не буде поповнений, то ми змушені будемо в організованому порядку, щоб не бігти, як боягузливі щурі потім, або виходити, або залишитися гинути. Швидше за все, частину підрозділів ми будемо змушені вивести з цієї території", - сказав Пригожин.

В ISW вважають, що таким чином Пригожин продовжує спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України. У тому ж інтерв'ю засновник ПВК Вагнера висунув версію про те, що український контрнаступ може розпочатися до 15 травня. На його думку, російські військові не поспішають готуватися до відбиття атаки.

"Погроза Пригожина піти з Бахмуту, може свідчити про те, що він вважає вразливими російські позиції в місті", - дійшли висновку в ISW.