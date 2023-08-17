У Білому домі заперечили дискусії про територіальні поступки РФ в обмін на членство України у НАТО
В адміністрації президента США спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО у випадку відмови від частини своїх територій на користь РФ
Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, інформує "Українська правда".
Відповідаючи на запитання журналіста щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО, Кірбі заявив: "Нічого подібного. Це не так".
Посадовець наголосив, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.
"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства (України в НАТО, - ред.) може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", – сказав Кірбі.
- 15 серпня, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації.
- 16 серпня МЗС та Офіс президента повідомили, що Україна вважає неприйнятними розмови про можливе прийняття її в НАТО в обмін на відмову від частини територій на користь РФ. В Альянсі уточнили позицію, а згодом і Стіан Єнссен визнав свою помилку.
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