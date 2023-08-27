У Білорусь прилетіли військові з Киргизстану та Таджикистану, - Беларускі Гаюн
У неділю, 27 серпня, до Білорусі прибули військовослужбовці з Киргизстану і Таджикистану, які братимуть участь в навчаннях ОДКБ "Бойове братерство-2023"
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що військовослужбовці прибули на російському літаку Іл-76 МД.
"Зазначимо, що військовий контингент цих країн прилетів до Білорусі на борту Іл-76МД ВКС РФ (RA-78850), який приземлився на аеродромі "Барановичі" о 13:30", - додає моніторингова група.
За словами "Беларускі Гаюн", навчання під егідою Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Білорусі триватимуть з 1 до 6 вересня.
- Перший ешелон з Росії прибув до Білорусі 19 серпня для навчань Організації договору про колективну безпеку, до якої входять також Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.
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