У Білорусь за 13 годин прилетіли 6 військово-транспортних літаків РФ, – Гаюн

Про це повідомила в телеграмі моніторингова група "Білоруський Гаюн".

"За останні 13 години до Білорусі на аеродром у Мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД ПКС РФ", – йдеться в повідомленні.

За даними моніторингової групи, мова про борти з реєстраційними номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 та RF-76772. Вони почали прилітати до Білорусі з 4-ї ранку, шостий літак приземлився о 18:17 за мінським часом (17:17 за Києвом).

"За нашою інформацією, всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме, поки невідомо. Не можна виключати, що може йтися як про доставку техніки, так і про ротацію/підвезення мобілізованих", – додають у "Білоруському Гаюні".

У моніторинговій групі підрахували: у разі, якщо літаки привезли в Білорусь російських солдатів, їхня кількість не перевищує 1 470, оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД – 245 осіб.

Вранці 30 грудня "Білоруський Гаюн" повідомив, що з Білорусі до РФ повернувся літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц", який перебував на території країни з 14 грудня

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