Росія повертає з Білорусі літак, який наводить ракети на цілі, - Гаюн
З Білорусі до РФ повертається літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц"
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
"З Білорусі летить ДРЛО А-50 ВКС РФ. За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з рег. номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, летить з Білорусі до РФ", - йдеться в повідомленні.
Літак використовують для коригування ракетних ударів, він знаходився на території Білорусі з 14 грудня.
- Нагадаємо, уранці 29 грудня Росія масовано атакувала регіони України. На територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.
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