Росія повертає з Білорусі літак, який наводить ракети на цілі, - Гаюн

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

"З Білорусі летить ДРЛО А-50 ВКС РФ. За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з рег. номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, летить з Білорусі до РФ", - йдеться в повідомленні.

Літак використовують для коригування ракетних ударів, він знаходився на території Білорусі з 14 грудня.