У Білорусі масові обшуки, затримали керівника правозахисного центру
У Білорусі силовики затримали керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Бяляцького
Про це повідомляє центр "Вясна" у Телеграмі.
"Зранку був відсутній зв’язок з головою правозахисного центру "Вясна" Алесем Бяляцьким. О 18:00 стало відомо, що Алеся Бяляцького затримали. Кримінальною справою займається Центральне управління Слідчого комітету", - йдеться у дописі.
У Білорусі в середу, 14 липня, співробітники силових органів здійснили масові обшуки у 10 правозахисних та громадських організацій та в їхніх співробітників.
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