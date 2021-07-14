У Білорусі масові обшуки, затримали керівника правозахисного центру

Про це повідомляє центр "Вясна" у Телеграмі.

"Зранку був відсутній зв’язок з головою правозахисного центру "Вясна" Алесем Бяляцьким. О 18:00 стало відомо, що Алеся Бяляцького затримали. Кримінальною справою займається Центральне управління Слідчого комітету", - йдеться у дописі.





У Білорусі в середу, 14 липня, співробітники силових органів здійснили масові обшуки у 10 правозахисних та громадських організацій та в їхніх співробітників.