У Білорусі можуть заблокувати Youtube та інші соціальні мережі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що необхідно обговорити блокування YouTube та іноземних соціальних мереж
Про це повідомляє білоруське Радыё Свабода.
25 березня Лукашенко скликав нараду з питань роботи державних ЗМІ. Видання зазначає, що інших ЗМІ у Білорусі майже не залишилося.
Під час наради він ставив завдання державним ЗМІ у "глобальній інформаційній війні". За його словами, також слід обговорити блокування YouTube та іноземних соцмереж.
"Як би це не було складно, потрібно не тільки тримати фокус аудиторії, навчати, пояснювати, підтримувати, а й думати про власний розвиток", - заявив Лукашенко.
Самопроголошений лідер Білорусі підкреслив, що інформаційну війну програти неможливо.
Одним із напрямків роботи може стати блокування іноземних мереж. За словами Лукашенка, це вже зроблено в Росії, можливо, так само потрібно зробити в Білорусі або закрити Інтернет китайським "золотим щитом".
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