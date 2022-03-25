У Білорусі можуть заблокувати Youtube та інші соціальні мережі

Про це повідомляє білоруське Радыё Свабода.



25 березня Лукашенко скликав нараду з питань роботи державних ЗМІ. Видання зазначає, що інших ЗМІ у Білорусі майже не залишилося.



Під час наради він ставив завдання державним ЗМІ у "глобальній інформаційній війні". За його словами, також слід обговорити блокування YouTube та іноземних соцмереж.



"Як би це не було складно, потрібно не тільки тримати фокус аудиторії, навчати, пояснювати, підтримувати, а й думати про власний розвиток", - заявив Лукашенко.



Самопроголошений лідер Білорусі підкреслив, що інформаційну війну програти неможливо.



Одним із напрямків роботи може стати блокування іноземних мереж. За словами Лукашенка, це вже зроблено в Росії, можливо, так само потрібно зробити в Білорусі або закрити Інтернет китайським "золотим щитом".



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