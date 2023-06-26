Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжено згідно з NOTAMN O0403/23 з 1 липня до 1 жовтня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

Моніторингова група наголошує, що це обмеження не розповсюджується на авіацію збройних сил Білорусі та Держприкордонкомітету РБ. Також це не стосується авіації МНС Білорусі, яку використовують для гасіння пожеж. Територія зони обмеження не змінилася.

Довідково. Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була введена 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді з півдня Білорусі відбувалися запуски ракет по території України: було випущено щонайменше 721 ракету.

Востаннє з території Білорусі запуск ракети по території України було зафіксовано 6 жовтня 2022 року.