До Мінська прилетіли російські транспортники Іл-76. Порожні всередині, - Гаюн
До Білорусі прилетіли п'ять транспортних військових літаків Іл-76 із Росії. Вони приземлилися порожніми
Про це повідомляє "Белорусский Гаюн".
"В цей момент на аеродром "Мачуліщі" заходять на посадку один за одним 5 одиниць Іл-76 ВКС РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що літаки прилетіли порожніми.
Аеродром Мачулищі знаходиться поряд із Мінськом у Білорусі.
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