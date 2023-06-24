Про це повідомляє "Белорусский Гаюн".

"В цей момент на аеродром "Мачуліщі" заходять на посадку один за одним 5 одиниць Іл-76 ВКС РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки прилетіли порожніми.

Аеродром Мачулищі знаходиться поряд із Мінськом у Білорусі.