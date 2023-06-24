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До Мінська прилетіли російські транспортники Іл-76. Порожні всередині, - Гаюн

24 червня, 2023 субота
19:03
Світ Іл-76 РФ

До Білорусі прилетіли п'ять транспортних військових літаків Іл-76 із Росії. Вони приземлилися порожніми

Про це повідомляє "Белорусский Гаюн".

"В цей момент на аеродром "Мачуліщі" заходять на посадку один за одним 5 одиниць Іл-76 ВКС РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки прилетіли порожніми.

Аеродром Мачулищі знаходиться поряд із Мінськом у Білорусі.

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  • Володимир Путін просить Олександра Лукашенка надіслати йому бійців білоруських сил спеціальних операцій.

 

Росія
Білорусь
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