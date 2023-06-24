Путін просить Лукашенка допомогти йому спецназівцями, - опозиціонер Цепкало

Про це у себе у ТГ-каналі поінформував білоруський опозиціонер Валерій Цепкало.

"Путін дзвонив Лукашенку з проханням вислати для придушення повстання бійців, які вже показали ефективність викручування рук вагнерівцям у 2020 році. Якщо Лукашенка буде залучено, буде "спекотно" й у нас. Карма за 2020 рік може прийти звідти, звідки не чекали", - зазначив Цепкало.

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Разом з тим, один з провідних опозиційних ТГ-каналів "Білорусь головного мозку" стверджує, що подібну домовленість ніби вже досягнуто й Лукашенко попереднього готовий допомогти Путіну силами своїх ССО.

З ким ще із лідерів країн зв'язувався Путін

За даними пресслужби Кремля, у суботу, 24 червня 2023 року, Володимир Путін спілкувався у телефонному режимі з президентами Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Узбекситану.

Казахський лідер Касим-Жомарт Токаєв своєю чергою назвав події в РФ її "внутрішньою справою". Натомість Реджеп-Таїп Ердоган пообіцяв Путін сприяти врегулюванню ситуації.