У Білорусі росте напруга між місцевими мешканцями та армією РФ, - Генштаб ЗСУ
Через російських військовослужбовців, якими переповнені місцеві лікарні, білоруси не можуть отримати медичних послуг
Про це повідомив Генштаб ЗСУ
У Брестській області Республіки Білорусь, особливо в тих районах, де дислокуються підрозділи збройних сил РФ, суттєво зростає напруга між місцевими мешканцями та російськими військовими. Одна з причин –максимальна зайнятість місцевих лікарень лікуванням російських військовослужбовців, які через незадовільні умови утримання в наметових містах масово хворіють. Відтак білоруські медики змушені відмовляти у послугах своїм громадянам, які теж потребують лікування.
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