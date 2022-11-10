У Білорусі гасло "Жыве Беларусь!" внесли до списку нацистської символіки

Про це повідомляє білоруське Радіо Свобода.

Зазначають, що відповідну постанову №271 опублікували на Національному правовому порталі Республіки Білорусь. У ній наголошують, що це гасло належить нібито "30-й дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж білоруська №1), яка складалася в основному з колишніх бійців частин "Білоруської національної оборони", використовувалася в антипартизанських операціях".

Відтепер білорусам заборонено кричати "Жыве Беларусь!" та відповідати "Жыве!" з підняттям правої руки з витягнутою долонею. Утім видання пише, що не зрозуміло, чи вважається нацистським вигук без підняття правої руки та відповідь на нього фразою "Жыве вечна!", яка є більш поширеною, ніж просто "Жыве!".

Видання зазначає, що режим Лукашенка вже не вперше забороняє національні символи. Так фактично упродовж багатьох років забороняли використання біло-червоно-білого прапора. Нещодавно затримали й чоловіка з емблемою "Погоня" (герб Великого Князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, традиційний національний герб Білорусі та Литви). Після цього влада перейшла й до заборони гасел.

9 листопада стало відомо, що в Білорусі в прикордонних військах створюють підрозділи операторів ударних БПЛА.