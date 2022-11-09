Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Продовжується формування російсько-білоруського угрупування військ на території Білорусі.

За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил Республіки Білорусь у якості "братської допомоги" закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

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Також у складі прикордонних військ республіки Білорусь створюються підрозділи операторів ударних БПЛА.

А правоохоронні органи Білорусі посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або критикують владу, чи так звану спеціальну військову операцію Російської Федерації в Україні.

Наразі на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

27 жовтня у Генштабі припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

30 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують перекидати війська на територію Білорусі. Поміж іншими, на територію РБ прибули й кадирівці.

8 листопада стало відомо, що на території Білорусі спільно з Росією продовжують формувати угруповання військ.

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