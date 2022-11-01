Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Коли 24 лютого з території Білорусі заходили російські війська, то це були навчені та мотивовані військові. Загалом Україну атакувало угруповання військ чисельністю понад 168 тис. І це тільки військових, без Росгвардії та інших підрозділів. Ці військові роками навчались військовій справі. І з усім тим, в них нічого не вийшло", - пояснив Ступак.

Військовий експерт вважає, що росіяни можуть атакувати Україну з території Білорусі лише для відволікання українських сил.

"9 тис. мобілізованих росіян не зможуть успішно наступати з території Білорусі. Вони зараз проходять навчання в Білорусі. Навіть якщо їх буде 50 тис., це за умови, що білоруси зможуть знайти їм частини, де їх можна буде розмістити, вони не зможуть стати ударною силою для повторної атаки на територію України з метою захоплення якогось міста. Єдине, що вони можуть зробити - відвернути увагу українських сил для їх стримування. Більше нічого", - додав він.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі

30 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують перекидати війська на територію Білорусі. Поміж іншими, на територію РБ прибули й "кадирівці"

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