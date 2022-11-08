Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Проте Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір.

"Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

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Також у Генштабі наголошують, що зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів з застосування ударних безпілотних літальних засобів з території та повітряного простору цієї країни.

27 жовтня у Генштабі припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

30 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують перекидати війська на територію Білорусі. Поміж іншими, на територію РБ прибули й кадирівці.

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