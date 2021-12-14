У Білорусі саджатимуть до в'язниці за заклики до введення санкцій проти країни: Лукашенко підписав закон

Про це повідомляє держагентство "БілТА".



"Закон упроваджує кримінальну відповідальність за заклики до застосування санкцій стосовно Республіки Білорусь, її громадян і організацій", - йдеться в повідомленні.



Заклики до санкцій каратимуться позбавленням волі на термін до 6 років - якщо заклики звернені до звичайних осіб, і до 10 років - коли вони звернені до зарубіжних держав, міжнародних та іноземних організацій.



Відтак, посадовцям загрожують 12 років позбавлення волі за заклики до санкцій, якщо вони "здійснені з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, до обмеження торгівлі, внесення підприємств до санкційного списку".



"Реалізація передбачених законом заходів буде адекватною відповіддю на спроби заподіяння шкоди національній безпеці з боку деструктивних сил", - повідомляє агентство.

Нагадаємо, 2 грудня Євросоюз оприлюднив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіакомпанії, організації, підприємства та 17 фізосіб.