У Білорусі в день референдуму затримали 800 людей

Про це повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.



Зазначимо, що у день проведення референдуму громадяни виходили на акції солідарності через вторгнення в Україну. У Мінську у вуличних маршах взяли участь більше тисячі людей. Це була наймасовіша акція протесту в місті за останній час.

За фактами закликів громадян до "вчинення дій, які грубо порушують громадський порядок, організації масових несанкціонованих акцій" порушено кримінальну справу за ст. 342 КК. Встановлено та затримано причетних осіб. За різні порушення громадського порядку по країні затримано близько 800 осіб. Наразі проводиться перевірка для надання правової оцінки їхнім діям. Зазначають, що деякі з них раніше вже притягувалися до відповідальності за аналогічні правопорушення.

Правоохоронці також мають намір притягнути до відповідальності водіїв, які сигналили протестувальникам.

Нагадаємо, 27 грудня 2021 року у Лукашенка оприлюднили проєкт змін Конституції Білорусі. Вона передбачатиме гарантії для президентів - їх не можна буде притягнути до відповідальності за вчинки на посаді президента. Крім цього, зі статті про зовнішню політику прибрано згадки про без’ядерний та нейтральний статус держави.

Рефередум відбувся 27 лютого. Держспецзв’язку підтвердив інформацію, що у Білорусі 65,16% опитаних громадян на референдумі проголосували за поправки до конституції.