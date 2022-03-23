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Головна війна з Росією У Білорусі велика кількість особового складу та деякі командири відмовляються від участі в війні проти України, - Генштаб

У Білорусі велика кількість особового складу та деякі командири відмовляються від участі в війні проти України, - Генштаб

23 березня, 2022 середа
00:48
війна з Росією білоруські військові

У Генштабі ЗСУ мають інформацію, що велика кількість особового складу ЗС Білорусі та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої країни

Про це повідомляє офіційний Facebook-профіль Генштабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують ведення стратегічної наступальної операції проти України. У зв’язку з відсутністю успіхів у війні з Українським народом ворог перейшов до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури. Продовжує здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах населених пунктів, історичним пам’яткам архітектури, школам, лікарням та цивільним промисловим виробництвам", - йдеться у звіті Генштабу.

В населених пунктах, де українці чинять мирний опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення.

ЗСУ в тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами.

На Донецькому та Луганському напрямках, противник намагався просунутись та закріпитись, успіху не мав.

Військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти України. 

Існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війні проти України на боці РФ. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої Держави.

За добу українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3.

Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника, а саме 2 БПЛА, 4 літаки та ракета “Точка-У”. Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (прим. - втрати окупантів уточняються).
 

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