У Білорусі відвели 12 гвинтокрилів РФ від кордону з Україною, - Гаюн
5 лютого у Білорусі від українського прикордоння відвели 12 гелікоптерів Повітряно-космічних сил РФ: вони перебазувалися на аеродром в Мачулищах
Про це повідомив "Беларускі Гаюн".
"19 січня окупанти перекинули з "Мачулищів" до "Лунинця" групу з 11 вертольотів ПКС РФ. Тепер усі вони повернулися назад, значно далі від кордону з Україною", - сказано у повідомленні.
- 8 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого. Повідомлялося, що під час проведення навчань будуть залучені всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі.
- 13 січня генерал-майор СБУ Віктор Ягун заявив, що росіяни можуть зробити аеродром в Білорусі для того, щоб можна бути саджати стратегічні бомбардувальники. "Є інформація про модернізацію аеродрому під стратегічну авіацію", - розповів він.
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