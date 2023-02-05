У Білорусі відвели 12 гвинтокрилів РФ від кордону з Україною, - Гаюн

Про це повідомив "Беларускі Гаюн".

"19 січня окупанти перекинули з "Мачулищів" до "Лунинця" групу з 11 вертольотів ПКС РФ. Тепер усі вони повернулися назад, значно далі від кордону з Україною", - сказано у повідомленні.