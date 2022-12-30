Про це заявив начальник управління зенітних ракетних військ ЗС Білорусі Кирило Казанцев.

Він зазначив, що в білоруської сторони, як і раніше, є питання щодо інциденту з падінням ракети на території республіки, не виключено версію про "навмисну ​​провокацію Києва".

"За цим інцидентом залишаються питання. Ми розглядаємо дві версії: ненавмисний пуск зенітної керованої ракети через низьку навченість проводити розрахунки чи несправність озброєння, або це "навмисна провокація Збройних Сил України", - сказав він у відеокоментарі, опублікованому в telegram-каналі білоруського міноборони.

Нагадаємо, у Лукашенка заявили, начебто в четвер, 29 грудня, "українська ракета" комплексу С-300 впала на території Білорусі після того, як її збили сили білоруської ППО.

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