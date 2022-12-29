У Лукашенка заявили про падіння "української ракети" на території Білорусі

Про це повідомляє представництво Олександра Лукашенка у телеграмі.

Білорусь заявляє, що ракета "впала" у проміжку між 10:00 та 11:00. Причини "падіння" наразі встановлюються.

Зазначається, що Білорусь розглядає такі версії:

"Заліт" ракети на територію країни, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі.

Ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі.

Наразі на місці "інциденту" працюють воєнні.

У четвер, 29 грудня, губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про "обстріл" регіону дронами. Російські телеграм-канали стверджують, що була знищена установка С-300.

29 грудня у російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb