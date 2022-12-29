У Лукашенка заявили про падіння "української ракети" на території Білорусі
У Лукашенка заявили, начебто в четвер, 29 грудня, "українська ракета" комплексу С-300 "впала" на території Білорусі, причина "падіння" встановлюється
Про це повідомляє представництво Олександра Лукашенка у телеграмі.
Білорусь заявляє, що ракета "впала" у проміжку між 10:00 та 11:00. Причини "падіння" наразі встановлюються.
Зазначається, що Білорусь розглядає такі версії:
- "Заліт" ракети на територію країни, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі.
- Ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі.
Наразі на місці "інциденту" працюють воєнні.
- У четвер, 29 грудня, губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про "обстріл" регіону дронами. Російські телеграм-канали стверджують, що була знищена установка С-300.
- 29 грудня у російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.36Продаж 42.46
- Актуальне
- Важливе