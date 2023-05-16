У Білорусі вже обговорюють: що робити, коли Лукашенко помре, - білоруський громадський діяч Вячорка
Білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка зауважив, що білоруси почали думати про майбутню долю Білорусі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Лукашенко хворий. Вчора його вивезли на 15 хвилин з госпіталю, щоб показати, що він живий, але живий наполовину. Є багато версій щодо його діагнозу. Приїжджали московські лікарі, щоб його рятувати. Лукашенко приїздив у лікарню для державних службовців Білорусі. Це може бути міокардит або хронічне захворювання, пов'язане з серцем", - пояснив Вячорка.
За словами радника Світлани Тихановської, у Білорусі починають думати про майбутнє, що буде у разі смерті Лукашенка.
"Білоруси вже почали розмовляти про те, що робити, коли Лукашенка помре. Ці розмови тривають не тільки серед демократичних активістів, а серед білоруського суспільства та державних ЗМІ. Навіть пропагандистські канали почали казати, що не хочуть жити під російським прапором. Люди починають думати про майбутнє, що буде після Лукашенка. Він вже не такий безсмертний, яким себе показував протягом 30 років", - додав Вячорка.
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