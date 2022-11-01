У Білорусі затримали родича добровольця, який захищав Україну

Про це повідомляє проєкт Білоруський Гаюн.

Родича Парфєнкова затримали та змусили записати покаянне відео, у якому він називає себе братом загиблого Василя та начебто зізнається, що був підписаний на "екстремістські" Telegram-канали.

Раніше також затримували двоюрідного брата, сестру та маму загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця.

Британська розвідка навела докази перекидання РФ до Білорусі ракет "Кинджал".

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