У Білорусі затримали родича добровольця, який захищав Україну
Білоруські силовики затримали родича загиблого в Україні бійця полку імені Кастуся Калиновського Василя Парфєнкова
Про це повідомляє проєкт Білоруський Гаюн.
Родича Парфєнкова затримали та змусили записати покаянне відео, у якому він називає себе братом загиблого Василя та начебто зізнається, що був підписаний на "екстремістські" Telegram-канали.
Раніше також затримували двоюрідного брата, сестру та маму загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця.
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