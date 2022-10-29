У Білорусі затримали рок-гурт Tor Band
У суботу, 29 жовтня 2022 року, стало відомо про затримання білоруськими силовиками членів музичного гурту Tor Band
Про це повідомив правозахисний центр "Весна".
"Сьогодні стало відомо, що 28 жовтня в Рогачові (йдеться про місто Рогачов Гомельської області Республіки Білорусь, - ред.) затримали учасників гурту "Тор" разом із дружинами музикантів. За попередньою інформацією, затримані перебувають у Жлобинському СІЗО", - зазначають правозахисники.
Музикам призначено по 15 діб арешту.
Довідка
Tor Band - протестний білоруський рок-гурт. Заснований 2017 року Євгеном Бурло (ударні) та Дмитром Головачем (струнні, вокал).
Їхні кліпи на пісні "Ми не "народець", "Живе", "Хто, як не ти?!" мають на Ютубі понад 1-2 млн переглядів.
Гурт підтримує заборонену в країні біло-червоно-білу білоруську національну символіку й виступає проти політичного режиму Лукашенка та війни з Україною.
Пісні Tor Band були особливо популярними під час масових протестів 2020-2021 років у Білорусі.
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