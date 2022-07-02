У білоруському Гомелі чоловікам до 50 років не даватимуть лікарняних без згоди військкомату, - профспілка

Копія відповідного документу з'явилася сьогодні, 2 липня 2022 року, на ТГ-каналі БОР.

Це лист керівникам різноманітних підприємств, установ та організацій прикордоної з Україною білоруської Гомельщини, що наразі мають у той чи інший спобів сприяє мобілізації "військовозобов'язаних".

Окрема увага приділяється медичній галузі.

"Головному лікарю центральної поліклініки видачу лікарняних листів громадянам чоловічої статі віком до 50 років здійснювати лише за загодом із військовим комісаріатом", - зазначається у документі.

Слід нагадати, що сьогодні ж, 2 липня, нові відомості про білоруських лікарів розповсюдив й Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За наявною інформацією, в збройних силах республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня, які мали завершитися 1 липня. У рамках їх проведення, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни", - заявили в українському Генштабі.

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Перед цим також було повідомлення про поки що обліковий характер перебігу мобілізації у Білорусі. Як чоловікам, так і жінкам на Гомельщині видають повістки, запрошують для уточнення даних до військкоматів, а після бесід дозволяють повернутися додому.

Нагадаємо, Гомельщина межує з Чернігівською, Київською та Житомирською областями України.

Як вважає експерт Defense Express Рябих, без участі військ РФ не можна говорити про наступ з боку Білорусі. Нараз ж у Білорусі з російських військ є лише обслуговуючий персонал ракет та літаків, якого для повномасштабних бойових дій проти Україні недостатньо.

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