Про це в етері марафону новин інформує перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Міжнародні союзники України та наша розвідка нині не бачать загрози зі сторони Білорусі, утім МВС посилює перевірки на блокпостах.



"Як наші партнери, так і вітчизняні розвідки чітко стверджують про відсутність ознак формування ударних угруповань на території Білорусі. Проте, ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення Білорусі у російсько-українську війну, - йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому наші правоохоронці впровадили посилений режим несення служби на блокпостах. Тому закликаю й усіх громадян з терпінням і розумінням ставитися до цього, бо йдеться про безпеку", - сказав Єнін.



Заступник міністра наголосив, що минулого тижня правоохоронці перевірили близько 10 тисяч людей. Завдяки цьому викрили 2 диверсійно-розвідувальні групи та 256 підозрілих осіб, яких передали СБУ.



"Наші правоохоронці час від часу виявляють чи то дрони на прикордонні України у північних регіонах, чи то ініціативний перехід громадян РФ або Білорусі на наш бік. Усіх подібних осіб ретельно відпрацьовують наші правоохоронці", - додав він.

На прикордонні з Білоруссю без змін, українські військові контролюють ситуацію. Волиняни здійснили великий обсяг роботи з укріплення кордону.

Загроза наступу з боку Білорусі з'явиться, коли на північних кордонах буде підвищена концентрація російських військ, - експерт Defense Express Рябих.

Збройні сили Білорусі продовжили навчання щонайменше до 9 липня. Відповідні графіки опублікували у мережі.

На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі, загроза вторгнення білоруської армії на територію України з військової точки зору зберігається.

У ніч проти 25 червня російські літаки випустили щонайменше 20 ракет з білорусько-українського кордону.

26 червня розвідка повідомила, що Росія збільшує військову присутність в Білорусі, попередили білоруських чиновників у Гомельській області.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та закликав їх не брати участь у війні в Україні.