Без участі військ РФ не можна говорити про наступ з боку Білорусі, - експерт Defense Express Рябих
Загроза наступу з боку Білорусі з'явиться, коли на північних кордонах буде підвищена концентрація російських військ
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Можна буде говорити про реальну загрозу наступу з Білорусі, коли буде підмічено підвищення концентрації саме російських військ. Я так підозрюю, що для того, щоб забезпечити певний наступальний бойовий дух білоруських підрозділів, які будуть вимушені в разі прийняття рішення вищим військово-політичним керівництвом рішення про можливі бойові дії проти України, то без безпосередньої участі підрозділів РФ, я б не говорив взагалі про можливість наступу з боку Білорусі", - сказав він.
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