Без участі військ РФ не можна говорити про наступ з боку Білорусі, -  експерт Defense Express Рябих

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Можна буде говорити про реальну загрозу наступу з Білорусі, коли буде підмічено підвищення концентрації саме російських військ. Я так підозрюю, що для того, щоб забезпечити певний наступальний бойовий дух білоруських підрозділів, які будуть вимушені в разі прийняття рішення вищим військово-політичним керівництвом рішення про можливі бойові дії проти України, то без безпосередньої участі підрозділів РФ, я б не говорив взагалі про можливість наступу з боку Білорусі", - сказав він.

26 червня розвідка повідомила, що Росія збільшує військову присутність в Білорусі, попередили білоруських чиновників у Гомельській області

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та закликав їх не брати участь у війні в Україні.

На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі

Збройні сили Білорусі продовжили навчання щонайменше до 9 липня. Відповідні графіки опублікували у мережі.