Про це повідомляє MotolkoHelp.

У Гомелі розташовано 1868 артилерійську базу озброєння (в/ч 63604), яка займається ремонтом, зберіганням, обслуговуванням і видачею у війська ракетно-артилерійського озброєння. Серед техніки, яка знаходиться на зберіганні цієї бази, є й автомобілі ГАЗ-66, які помітили в складі ешелону.

"Вони використовуються для перевезення 82 мм мінометів 2Б9 "Васильок" та 120-мм мінометів 2Б11. Враховуючи напрямок руху ешелону, можна припустити, що автомобілі були зняті зі зберігання саме на 1868-й базі", - розповіли у моніторинговій групі.

Спостерігачі додають, що міномети 2Б9 "Васильок" не використовують збройні сили Білорусі, натомість їх використовують російські військові зі складу так званого регіонального угруповання військ, що знаходиться в Білорусі.

Найбільш імовірно, що зняту зі зберігання техніку передають росіянам, однак спостерігача припускають варіант транспортування машин для інших цілей, не пов'язаних з армією (наприклад, для утилізації чи продажу).