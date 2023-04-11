Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Білорусі оперативно тренуються білоруські підрозділи. Нещодавно були навчання 103-ї десантно-повітряної бригади. До штату бригади додали ще 500 військових. Не виключаю, що може бути створено ударне угруповання виключно з білоруських військових", - зауважив Бульба.

За словами засновника "Білого легіону", білоруське угруповання може налічувати чотири механізовані бригади та три бригади ССО.

"Багато людей мобілізують зараз. Окрім воєнної техніки, яка зараз розконсервовується, також залучається цивільна техніка. Білорусь може залучити чотири механізовані бригади й три бригади ССО. Якщо оцінювати кількість людей, то кожна механізована бригада налічує від чотирьох до п'яти тисяч військових. А кожна бригада ССО налічує близько двох тисяч. Білоруське угруповання може налічувати близько 30 тис., яке може бути залучено у війні", - додав Бульба.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", на білоруських полігонах уже понад 50 тижнів тривають навчання збройних сил Росії та Білорусі, нині заняття продовжили щонайменше до 17 квітня.

Також повідомлялося, що у ніч з 5 на 6 квітня на залізничну станцію "Гудогай", що 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон з не менш ніж 20 одиницями техніки ЗС Білорусі. Білоруси перекинули до кордону з Литвою 10-15 танків Т-72Б/Б3, а також БТРи, БМП та МТ-ЛБ. Проте армія Литви не зафіксувала підвищених загроз на межі з країною.

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