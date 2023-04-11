Про це заявив державний секретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, пише БЕЛТА.

Так, на нараді держсекретар білоруського Радбезу попросив керівників закладів вищої освіти обміркувати пропозиції, "як навчати студентів на військових кафедрах, як взагалі вони ставляться до того, щоб студентів призивати до збройних сил, як це було колись у Радянському Союзі" під час війни в Афганістані.

"Хочу донести побажання до процесу навчання, виховання, торкнутися теми військово-патріотичного виховання. Людина, яка вступила до вищого навчального закладу, а потім пішла служити, рік відслужила і повернулася на другий-третій курс зрілим - на нього дівчата по-іншому дивитимуться. І він по-іншому осмислить те, для чого він взагалі вступив до вищого навчального закладу. Все нове - це добре забуте старе", - зазначив Вольфович.

Він вважає, що на військових кафедрах тоді можна буде зменшити кількість годин для навчання надалі.

"Хтось уже усвідомлено піде на військову кафедру, а хтось вважатиме, що це йому не потрібне, послуживши в армії. Але це моє бачення. Хотілося б почути думки насамперед керівників вищих навчальних закладів, поставити ще низку питань та націлити, звісно, на якість роботи з виховання", - додав держсек білоруського Радбезу.

Відзначимо, у СРСР призов студентів до армії тривав у 1982–1989 роках, під час війни в Афганістані. Тоді це дало змогу розв'язати проблему комплектування радянських збройних сил в умовах нестачі призовників.