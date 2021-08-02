У більшості областей України очікується послаблення спеки, - синоптик Наталка Діденко
У вівторок, 3 серпня, на більшості території України очікується зниження температури повітря
Про це повідомила у Facebook синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
"Головна новина завтрашнього вівторка - послаблення спеки за холодним фронтом у більшості областей України. Температура повітря 3 серпня протягом дня дозволить спокійніше пересуватися вулицями, а не стрибати від тіні до тіні та швидко під кондиціонер - передбачається +25...+28 градусів", - написала пані Діденко.
У західних областях 3 серпня вдень буде +22...+27°C. На сході та півдні країни буде тепліше: +29...+33°C.
"Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за наш Схід та південний схід, тому саме там завтра ймовірні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах. На решті території України суху погоду організує виступ далекого, але потужного атлантичного антициклону", - зазначила пані Діденко.
У Києві 3 серпня температура повітря упродовж дня становитиме +25...+26°C, дощі малоймовірні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 27
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе