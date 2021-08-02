У більшості областей України очікується послаблення спеки, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила у Facebook синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.



"Головна новина завтрашнього вівторка - послаблення спеки за холодним фронтом у більшості областей України. Температура повітря 3 серпня протягом дня дозволить спокійніше пересуватися вулицями, а не стрибати від тіні до тіні та швидко під кондиціонер - передбачається +25...+28 градусів", - написала пані Діденко.



У західних областях 3 серпня вдень буде +22...+27°C. На сході та півдні країни буде тепліше: +29...+33°C.



"Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за наш Схід та південний схід, тому саме там завтра ймовірні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах. На решті території України суху погоду організує виступ далекого, але потужного атлантичного антициклону", - зазначила пані Діденко.



У Києві 3 серпня температура повітря упродовж дня становитиме +25...+26°C, дощі малоймовірні.

