Про це інформує голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко.

"О 7:00, 3 липня, представники правоохоронних органів розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київщини планових фільтраційних заходів.

В окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", - пише Дяченко.

Жителів району просять дотримуватися правил безпеки та не панікувати.

"Закликаємо мешканців і гостей району зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", - додав очільник району.

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