У бою за Бахмут загинув керівник харківського дитячого театру "Казка"

Про це повідомив голова Харківської обласної організації ВО "Свобода" Юрій Нехода.

"Я не воїн, можу лише допомогати побратимам, мотивувати їх та підтримувати". Так промовив Дмитро у останній розмові, сором'язливо оцінюючи свої бойові досягнення", - зазначив Нехода.

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"Завжди готовий до виконань найскладніших завдань, чи то в компютерному дизайні, чи мультиплікації, написанні п'єси чи сценарію. Але позиція і переконання Дмитра, завжди були націлені на добро і радість, щастя і порозуміння. Вмотивований ідеями Нації, соціальної і національної справедливості, віри і любові до дітей, сім'ї і України, став на захист цих цінностей зі зброєю в руках", - описує свого товариша Юрій Нехода.