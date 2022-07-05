У Британії двоє міністрів подали у відставку. Уряд Джонсона знову під загрозою
Міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона
Про це повідомляє ВВС.
"Те, що ми спостерігаємо сьогодні ввечері – розігрується перед нашими очима щохвилини – це потенційний крах уряду... Заяви про відставку від канцлера (канцлера казначейства, тобто міністра фінансів, – Ред.) та міністра охорони здоров'я, в яких йдеться, що вони не можуть з чистою совістю продовжувати служити уряду. Це важливо, бо якщо ці відставки продовжаться, Борису Джонсону буде дуже і дуже важко залишатися на посаді прем'єр-міністра", – пише політичний редактор BBC Кріс Мейсон.
Лідер лейбористів Кейр Стармер заявив, що "зрозуміло, що цей уряд зараз руйнується".
Відставки Сунака та Джавіда сталися після скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів.
- На початку червня Борис Джонсон вже був близьким до відставки.
- 6 червня 211 депутатів Консервативної партії проголосували проти відставки Джонсона, а 148 відставку підтримали. Таким чином прем'єр утримався на посаді.
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