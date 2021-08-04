У Британії підліткам віком 16-17 років рекомендують робити щеплення від COVID-19

Про це повідомляє The Guardian, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не дивлячись на те, що COVID-19 зазвичай протікає в легкій або безсимптомній формі у більшості молодих людей, він може бути вкрай неприємним для деяких у цій віковій групі, тому ми очікуємо, що одна доза вакцини надасть достатній рівень захисту від важкої форми захворювання і госпіталізації", - заявив голова підкомітету JCVI з COVID-19 професор Вей Шен Лім.

Комітет рекомендував на даному етапі пропонувати підліткам 16-17 років одну дозу вакцини Pfizer/BioNTech. Щодо другої дози компонента від JCVI рекомендації надійдуть пізніше.

Рекомендація надійшла за два тижні після того, як комітет виступив проти планової вакцинації для дітей і заявив, що вакцини дітям старше 12 років потрібно буде робити тільки у тому випадку, якщо вони з тієї або іншої причини належать до групі ризику.