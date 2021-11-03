У Британії випробовують препарат від постковідного синдрому
У Британії розпочали випробування препарату, який допомагатиме хворим із постковідним синдромом
Про це повідомляє The Guardian.
"Препарат отримав назву AXA1125. Він націлений на дисфункцію клітин мітохондріїв, які є "енергетичною установкою" для м'язів, оскільки після хвороби більшість пацієнтів скаржаться на тривалу й сильну втому", - ідеться в повідомленні.
Засіб має допомагати пацієнтам, у яких від тривалої хвороби виникає м’язова слабкість та хронічна втома. Зараз його випробовують на 40 пацієнтах із важкою втомою після ковіду.
Якщо випробування будуть успішними, вчені зможуть розробляти нові ліки для боротьби і симптомами постковідного синдрому.
- Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила нову вакцину від COVID-19 - індійський препарат COVAXIN.
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