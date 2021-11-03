ВООЗ схвалила нову COVID-вакцину COVAXIN
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила нову вакцину від COVID-19 - індійський препарат COVAXIN
Про це ВООЗ повідомляє у Twitter.
"Технічна консультативна група ВООЗ дійшла висновку, що вакцина Covaxin відповідає стандартам щодо захисту від коронавірусу, і її переваги значно перевищують ризики. Вакцину можна використовувати", - йдеться у повідомленні.
Вакцина розроблена на основі інактивованого вірусу SARS-CoV-2. Її виробляє індійська компанія Bharat Biotech у співпраці з Індійською радою з медичних досліджень.
Ефективність препарату оцінюють у 78%. COVAXIN потрібно застосовувати двома дозами з інтервалом у чотири тижні у всіх вікових групах старше 18 років. Поки немає інформації про те, чи можна нею вакцинувати вагітних - дослідження лише плануються.
У ВООЗ додають, що ця вакцина легкодоступна для країн із низьким та середнім рівнями доходу, оскільки не вимагає складних умов зберігання.
- Нагадаємо, Уряд США дозволив антикоронавірусну вакцинацію з 5 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.4
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе