ВООЗ схвалила нову COVID-вакцину COVAXIN

Про це ВООЗ повідомляє у Twitter.



"Технічна консультативна група ВООЗ дійшла висновку, що вакцина Covaxin відповідає стандартам щодо захисту від коронавірусу, і її переваги значно перевищують ризики. Вакцину можна використовувати", - йдеться у повідомленні.



Вакцина розроблена на основі інактивованого вірусу SARS-CoV-2. Її виробляє індійська компанія Bharat Biotech у співпраці з Індійською радою з медичних досліджень.



Ефективність препарату оцінюють у 78%. COVAXIN потрібно застосовувати двома дозами з інтервалом у чотири тижні у всіх вікових групах старше 18 років. Поки немає інформації про те, чи можна нею вакцинувати вагітних - дослідження лише плануються.



У ВООЗ додають, що ця вакцина легкодоступна для країн із низьким та середнім рівнями доходу, оскільки не вимагає складних умов зберігання.

Нагадаємо, Уряд США дозволив антикоронавірусну вакцинацію з 5 років.