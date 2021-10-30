Уряд США дозволив антикоронавірусну вакцинацію з 5 років
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозволило екстрене застосування вакцини проти коронавірусу BioNTech/Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років
Таке рішення ухвалили на основі висновку радників консультаційного комітету FDA та після проведення дослідження, що засвідчило понад 90-відсоткову ефективність препарату в профілактиці COVID-19 серед дітей цієї вікової групи, інформує Еспресо.TV.
У відомстві вважають, що дітей віком від 5 до 11 років слід вакцинувати меншим дозуванням - 10 мікрограм, у той час як дітей від 12 років у травні було вирішено щеплювати 30-мікрограмовою дозою.
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Як наголошується на сайті регулятора, меншe дозування може допомогти пом’якшити деякі з рідкісних побічних ефектів.
Американський регулятор також заявив, що користь від щеплення Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років переважує ризики.
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Препарат для молодшої вікової групи почнуть використовувати після вироблення рекомендацій Центрами США з контролю та профілактики захворювань (CDC) щодо того, як слід вводити вакцину. Очікується, що це станеться наступного тижня.
- Нагадаємо, вакцинація дітей від COVID в Україні дозволена лише з 12 років.
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