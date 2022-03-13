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У Британії вважають, що ракетний удар росіян по Яворівському полігону є "значною ескалацією"

13 березня, 2022 неділя
13:29
Світ Яворівський полігон обстріл

Британський уряд вважає "значною ескалацією" ракетний удар по центру миротворчості та безпеки на Яворівщині

Про це заявив міністр уряду Великої Британії Майкл Гоув, повідомляє The Guardian.

"Ми знаємо, що у Володимира Путіна немає моральних обмежень, коли йдеться про дії, які він готовий зробити, і він розсуває кордони у військовому плані", - сказав він.

За його словами, ракетний удар по військовій базі на Львівщині є "значною ескалацією".

"Ми вже бачили зловживання гуманітарними коридорами. Росіяни кажуть, з одного боку, їм дозволено виїхати, але коли люди намагаються поїхати, їх вбивають і бомблять", - зауважив Гоув.

  • Нагадаємо, вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Яворівщині. Наразі відомо, що внаслідок атаки загинуло 35 людей, ще 134 госпіталізовано з різним ступенем ураження.

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війна з Росією
Яворівський полігон
Велика Британiя
ракетний удар
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2022, неділя
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