У Британії вважають, що ракетний удар росіян по Яворівському полігону є "значною ескалацією"

Про це заявив міністр уряду Великої Британії Майкл Гоув, повідомляє The Guardian.



"Ми знаємо, що у Володимира Путіна немає моральних обмежень, коли йдеться про дії, які він готовий зробити, і він розсуває кордони у військовому плані", - сказав він.



За його словами, ракетний удар по військовій базі на Львівщині є "значною ескалацією".



"Ми вже бачили зловживання гуманітарними коридорами. Росіяни кажуть, з одного боку, їм дозволено виїхати, але коли люди намагаються поїхати, їх вбивають і бомблять", - зауважив Гоув.

Нагадаємо, вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Яворівщині. Наразі відомо, що внаслідок атаки загинуло 35 людей, ще 134 госпіталізовано з різним ступенем ураження.