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У Британії закликають збільшити фінансування на курси англійської мови для українських біженців

1 липня, 2022 п'ятниця
13:36
біженці з України британія україна

Мовні школи та громадські групи закликали уряд Великої Британії збільшити фінансування безкоштовних уроків англійської для українських біженців, повідомляючи про велику кількість людей у списках очікування

Про це пише The Guardian. 

Видання повідомляє, що тисячі українців є у списках очікування, вони хочуть приєднатися  до онлайн-класів, тому що у них немає варіантів поблизу. За даними провайдерів, останніми тижнями особливо зріс попит, оскільки тисячі новоприбулих біженців намагаються почати нове життя у Британії.

Український інститут у Лондоні повідомив, що в його списку очікування на онлайн та очні заняття понад 5000 людей. У Падінгтоні (район Лондона) благодійна організація навчає 220 людей, і незабаром у них з’явиться ще 35 студентів, які навчатимуться у іншому районі Лондона, там також планують забезпечити догляд за дітьми.

Марія Монтегю, заступник директора Українського інституту, сказала: "Безумовно, існує величезний, величезний попит, який не задовольняється. Чим більше англійських шкіл буде підтримано, тим краще".

За її словами, час проведення більшості занять під керівництвом волонтерів у вечірні та вихідні дні особливо ускладнює життя матерям. "Якщо вони не можуть взяти з собою своїх дітей, то в основному це означає, що вони не можуть навчатись".

Вона також сказала, що заняття були доступні в коледжах, але вони запропонували навчання з вересня, що надто пізно для багатьох біженців, яким це потрібно зараз.

WEA, найбільший благодійний постачальник освіти для дорослих в Англії та Шотландії, заявив, що вони побачили значне зростання попиту на курси англійської мови і очікується, що попит зростатиме ще більше. Їм довелося використовувати існуюче державне фінансування для підтримки українських біженців, оскільки вони не отримали жодного нового фінансування для оплати.

У Шеффілді Хейлі Нельсон, директор Learn for Life Enterprise, яка проводить загалом 30 особистих та онлайн-занять з англійської на тиждень і навчає близько 75 українців, сказала, що вони також бачать величезний попит. 

"Ми збираємо людей, які записуються на заняття з Лондона, Уельсу та інших частин Південного Йоркшира. Вони не можуть знайти заняття у своєму районі, тому приходять на наші заняття. І у нас є жінки та маленькі діти, які відвідують онлайн, тому що вони не можуть отримати догляд за дітьми", - сказала вона.

Вони хочуть організувати більше класів, але спочатку їм потрібно найняти більше вчителів-волонтерів.

"Існує потреба в забезпеченні класів і фінансуванням, тому що ми не отримуємо фінансування для цього і просто робимо це, тому що ми вважаємо, що вони повинні мати можливість вивчити англійську, коли прибудуть", - додала вона.

Закликаючи уряд вирішити проблему, вона сказала, що має бути гнучке фінансування, на яке громадські організації можуть подати заявку.

Асоціація місцевого самоврядування заявила, що уроки англійської мови зазвичай не проводяться місцевою владою, кажучи, що це питання для уряду. Відповідно до вказівок уряду, 10 500 фунтів стерлінгів на людину, що фінансуються для місцевих рад, можна використовувати для фінансування навчання.

  • 25 червня Мелінда Сіммонс, пані посол Сполученого Королівства в Україні розповіла що Велика Британія видала 130 тисяч віз для українців за двома доступними програмами.
  • 30 червня уряд Ірландії заявив, що сподівається розмістити 2000 українських біженців у 500 модульних будинках до кінця року.

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