Британців, які запропонували житло значно більше ніж українців, які шукають притулку, - посол Британії

Про це вона повідомила під час інтерв'ю Суспільному.

"Насправді це приблизна кількість, я думаю, що вона вже перевалила за 130 тисяч. Втім це тільки кількість виданих віз, яка необов'язково дорівнює кількості людей, які скористались можливістю приїхати", - сказала Сіммонс.

Суспільне повідомляє, що зараз у Британії перебувають 80 тисяч українців. У Сполученому Королівстві дії дві програми для в'їзду для біженців з України. Сімейна, коли житло пропонують родичі та програма "Дім для України", де помешкання пропонують британці.

"Наразі кількість зареєстрованих британських сімей значно перевищує кількість українців, які шукають прихисток. Виклик полягає в тому, щоб підібрати правильних людей. Тому варто не зосереджуватись на цифрах, а звернути увагу на зусилля, які докладають уряд і громади, щоб мати з трьома дітьми, в якої зовсім інші потреби ніж у підлітка без супроводу, потрапила до сім'ї, де ці потреби будуть враховані", - додала пані посол.

Раніше британські ЗМІ критикували уряд за те, що українці біли змушені довго очікувати на розгляд заявок. Пані посол пояснила причини проблеми.

"Проблема полягала в тому, що багато тисяч українців подали заявки з використанням цих схем і МВС зробило все можливе, щоб забезпечити необхідну кількість співробітників, які працюють над оформленням віз", - сказала Сіммонс.

8 квітня міністерка внутрішніх справ Британії Пріті Пател вибачилася за затримки отримання віз для біженців з України.

3 червня ми повідомляли, що Велика Британія приймає менше українців, ніж більшість країн Європи. 10 українських біженців на 10 000 населення є одним з найнижчих показників серед 28 європейських країн.

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