У Британії заявили про необхідність розробки довгострокового плану підтримки України
Велика Британія має розробити нову стратегію для збільшення військового виробництва та перегляду закупівель, аби покращити підтримку України у війні проти РФ
Про це заявив представник опозиційної Лейбористської партії Джон Хілі, передає Reuters.
"Те, що зараз вимагається від британського уряду... це не просто ситуативні оголошення про військову допомогу, а довгостроковий план, який веде нас до 2023 року і далі для військової, дипломатичної, економічної, гуманітарної допомоги, яку ми готові надати Україні", – сказав Хілі.
Напередодні виступу перед аналітичним центром RUSI пізніше у вівторок він закликав уряд дати зрозуміти президентові Росії Володимиру Путіну, що "все буде погіршуватися". Хілі наголосив, що амбіції Москви "не зупиняться на українських кордонах". Він закликав прем'єр-міністра Ріші Сунака прийняти новий підхід до оновлення зовнішньої та оборонної політики.
- 9 січня у міноборони Британії пообіцяли збільшити підтримку України у 2023 році.
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