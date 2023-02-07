Про це заявив представник опозиційної Лейбористської партії Джон Хілі, передає Reuters.



"Те, що зараз вимагається від британського уряду... це не просто ситуативні оголошення про військову допомогу, а довгостроковий план, який веде нас до 2023 року і далі для військової, дипломатичної, економічної, гуманітарної допомоги, яку ми готові надати Україні", – сказав Хілі.

Напередодні виступу перед аналітичним центром RUSI пізніше у вівторок він закликав уряд дати зрозуміти президентові Росії Володимиру Путіну, що "все буде погіршуватися". Хілі наголосив, що амбіції Москви "не зупиняться на українських кордонах". Він закликав прем'єр-міністра Ріші Сунака прийняти новий підхід до оновлення зовнішньої та оборонної політики.