У Міноборони Британії пообіцяли збільшити підтримку України у 2023 році

Про це відомство написало у своєму twitter.

Міноборони країни також зазначило, що Британія вже надала Україні 200 одиниць бронетехніки.

"Наша відданість Україні залишається непохитною. На сьогодні ми надали понад 200 одиниць бронетехніки. Велика Британія була першою європейською країною, яка пожертвувала летальну зброю, і ми прагнемо зрівнятися або перевищити рівень торішнього фінансування у 2023 році", - йдеться у повідомленні.

Велика Британія розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки для боротьби з російськими військами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb