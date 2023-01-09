Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - ЗМІ

Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на джерела.

Західне джерело, знайоме з переговорами, повідомило, що "протягом кількох тижнів" точаться дискусії про поставку Збройним силам України певної кількості основного бойового танка Challenger 2 британської армії.

Такий крок ознаменував би значне посилення підтримки Заходом України та міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад.

Зокрема додається, що одне джерело припустило, що Британія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2.

Джерело також зазначило, що це саме по собі не змінить правила гри, але все одно матиме величезне значення, оскільки цей крок подолає бар’єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати західні танки Україні через побоювання, що це сприйметься як надмірна ескалація.

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"Це спонукало б інших давати танки", - сказало українське джерело.

Також зазначається, що уряд Ріші Сунака ще не прийняв остаточного рішення, але якщо Британія погодить таку поставку, вона стане першою країною, яка відповість на прохання українських лідерів оснастити свою армію потужними західними танками.

Міністерство оборони Великої Британії не підтверджує і не спростовує, що британський уряд розглядає можливість постачати Україні танки.

"На сьогодні ми надали Україні понад 200 одиниць бронетехніки, в тому числі машини Stormer, озброєні ракетами Starstreak. Ми також наддали десятки тисяч одиниць індивідуального захисту, включаючи шоломи та бронежилети, засоби пересування та матеріально-технічного забезпечення, протитанкову зброю, ракети та системи ППО, зимове та медичне обладнання", - заявив речник.

Минулого року Британія відправила 14 танків Challenger 2 до Польщі в рамках угоди про допомогу Україні, вивільнивши потужності для Варшави, яка змогла передати Києву свої радянські танки Т-72.

Танк Challenger 2 перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Він важить 62,5 тонни і озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Зараз група танків Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії. Раніше Challenger 2 використовувався в Боснії та під час війни в Іраку 2003 року.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder. Сполучені Штати підтримали передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

6 січня речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder у найближчі три місяці. ЗСУ мають опанувати її за 8 тижнів.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що Берлін може передати Україні законтрактовані 44 танки Leopard 2A7 для Угорщини. "Звісно, що Німеччина передасть Україні танки Leopard 2A. Оскільки саме рішення про передачу Україні БМП Marder є натяком на те, що Німеччина готується передати Україні танки", - пояснив експерт.

6 січня стало відомо, що голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн висловила сподівання, що після відправлення Україні бронетранспортерів Marder Німеччина відправить танки Leopard.

8 січня стало відомо, що у бундестазі закликають передати Україні танки Leopard.

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